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الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مطرب كندي يتبرع بـ300 ألف دولار لضحايا انفجار بيروت

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:25 ص
ذا ويكند
ذا ويكند
وكالات
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تبرع المغني الكندي "ذا ويكند" بمبلغ 300 ألف دولار لضحايا انفجار بيروت.

وأعلن ذلك مدير أعماله اللبناني وسيم الصليبي، عبر حسابه على "إنستجرام"، اليوم الخميس، كاشفًا عن أن التبرعات ستُقدم إلى الصليب الأحمر اللبناني ومركز سرطان الأطفال في لبنان.

وقد كتب مدير أعماله اللبناني وسيم الصليبي، لمتابعيه البالغ عددهم 213 ألف متابع: "يشرفني العمل مع فنانين يهتمون بشدة بالعالم والآن لأشقائنا وأخواتنا في لبنان الذين يعانون من الألم ويحتاجون إلى مساعدتنا الجماعية، أود أن أشكر أخي ذا ويكند على تصرفه السخي والرائع بالتبرع بمبلغ 300 ألف دولار لحملة المعونة العالمية للبنان".

وهز انفجار عنيف، يوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس، مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت عم صداه أنحاء المدينة، حيث دمر أجزاءً من المدينة وتهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها في كارثة تقدر خسائرها بمليارات الدولارات.

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