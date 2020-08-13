اعتقال 25 سيدة فى تركيا شاركن بمظاهرات ضد «العدالة والتنمية»

اعتقلت الشرطة التركية 25 امرأة شاركن في احتجاج على سعي حزب "العدالة والتنمية" لانسحاب تركيا من اتفاقية دولية تتعلق بالنساء، وفق مصدر أمني، أمس الأربعاء، تحدث لوكالة "رويترز".ويتزعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حزب "العدالة والتنمية" الذي يسعى لسحب تركيا من اتفاقية دولية لحماية النساء من العنف المنزلي.وشارك في مظاهرة الأسبوع الماضي نحو 100 متظاهرة، وجابت شوارع العاصمة أنقرة، للمطالبة بتنفيذ أكثر صرامة لاتفاقية إسطنبول التي أبرمها المجلس الأوروبي.واندلعت مناوشات بين الشرطة والمحتجات فيما أغلقت قوات الأمن الطريق وطلبت من النساء التفرق.