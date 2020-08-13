زوجة حفيد مؤسس قطر: الدوحة لا تعرف التعامل مع القوانين الدولية

قالت أسماء أريان، زوجة حفيد طلال بن عبد العزيز آل ثاني، مؤسس قطر، إنها قدمت 4 شكاوى في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة؛ لأن زوجها محكوم عليه بـ26 عامًا؛ بسبب قضايا شيكات، موضحة أن الأمم المتحدة نظرت إلى الأوراق على محمل الجد منذ البداية، وخمنت أن قطر ستقوم بإنهاء تلك الأزمة.وأضافت «أريان»، خلال مداخلة عبر «سكايب»، ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن هناك أمور تحدث من السلطات القطرية على مزاجها الشخصي، مشيرة إلى أن القطريين لا يتعاملون بالقانون ولا يعرفون التعامل مع القوانين الدولية.وأكملت زوجة حفيد طلال بن عبد العزيز آل ثاني، مؤسس قطر، أن السلطات القطرية نقلت زوجها إلى سجن لا نعرف مكانه، مشيرة إلى أنه تم سجن الشيخ طلال بسبب مطالبته بحقوقه، كما أن سلطات الدوحة نهبت حقوق عائلة آل ثاني واتهمتهم بمعارضة سياستهم.وتابعت زوجة حفيد طلال بن عبد العزيز آل ثاني مؤسس قطر، أن سلطات الدوحة منعت الطعام والدواء عن زوجها، حتي أنه أصيب في عينه، موضحة أن أهل الدوحة ليس لديهم جرائم، كما تم حجز أموال وأراضي زوجها، وكذلك منع مخصصات الأطفال.