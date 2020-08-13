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الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الخميس 13-8- 2020

الخميس 13/أغسطس/2020 - 06:42 ص
الريال السعودى
الريال السعودى
منة سالم
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يقدم لكم موقع "الدستور" سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في أسواق تداول العملات المحلية، اليوم الخميس 13-8- 2020، وذلك بعد أن سجل متوسط سعر الصرف إلى 4.24 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري حقق 4.14 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع.

ويواصل الريال السعودي استقراره خلال تعاملات الأسبوع الحالي، وذلك وفقًا للتقارير النهائية في عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13-8-2020

سجل سعر الريال في البنك المركزي المصري إلى 4.24 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع، كما جاء في البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند مستوى 4.14 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية سجل 4.19 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي 4.25 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، وجاء في البنك التجاري الدولي 4.17 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

وحقق الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي سعر 4.24 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، وفي بنك البركة وصل إلى السعر 4.28 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع، كما جاء في بنك المصرف المتحد 4.18 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

والريال هو العملة الرسمية في المملكة العربية السعودية، ويأتي من خلال فئتين الأولى ورقية عبارة عن "5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال"، والثانية عملات معدنية عبارة عن: "1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال".

ويطلق البنك المركزي المصري الحرية للبنوك في تحديد أسعار العملات وفقًا للعرض والطلب، في ظل وجود رقابة السوق بشكل دائم والتدخل في حال اختلال هذا المبدأ وحدوث أي مضاربات مِن شأنها الإضرار بالعملة المحلية، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية ما يقرب من 6.1 مليار دولار عن العام المالي 2018- 2019.

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