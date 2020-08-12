رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مصر تستضيف المقر الدائم لمنظمة تنمية المرأة لدول التعاون الإسلامي

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 10:19 م
سامح شكري
سامح شكري
ألفت الكحلي
طباعة
رحبت وزارة الخارجية بإعلان الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إيداع الكاميرون لوثيقة مصادقتها على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وهي المنظمة التي من المقرر أن تستضيف مصر مقرها الدائم، مشيرةً إلى أن الكاميرون هي الدولة الخامسة عشر التي صادقت على النظام الأساسي، وهو ما يعني استيفاء الحد الأدنى من تصديقات الدول اللازم لدخول النظام الأساسي حيز النفاذ وبدء المنظمة عملها.

وأكدت وزارة الخارجية أن استضافة مصر مقر المنظمة تأتي كترجمة حقيقية لما تمثله قضايا المرأة بالنسبة للدولة المصرية من أهمية كبيرة، وما تشهده من تحقيق إنجازات ملموسة على مدار السنوات الأخيرة، إضافة إلى تأكيد الدور الذي تضطلع به مصر في الدفع بهذه القضايا إقليميًا ودوليًا، بما يسمح بخدمة مصالح مصر وعلاقاتها الخارجية.

من ناحية أخرى، أشارت الوزارة إلى أن الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي كانت قد أدركت أهمية تعزيز مكانة المرأة ودورها في عملية التنمية الوطنية والإقليمية، وهو ما انعكس في الإطار القانوني لمنظمة التعاون الإسلامي، وكذلك الصكوك القانونية الدولية الرئيسية التي تضمن حماية وتمكين المرأة وحقوقها.

وأضافت وزارة الخارجية أن تلك الخطوة توُجت باعتماد الدورة السابعة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في دوشانبي بطاجيكستان 2010 للنظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة للدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي ومقرها جمهورية مصر العربية، وأن السنوات العشر الماضية شهدت، ومن خلال ثلاثة مؤتمرات وزارية حول المرأة، اعتماد العديد من القرارات والمقررات والإعلانات التي أسهمت في تعزيز إطار منظمة التعاون الإسلامي بشأن حماية المرأة وتمكينها داخل مجتمعات الدول الأعضاء.

موضوعات متعلقة

حقيقة وفاة سناء شافع بكورونا

40 جنيهًا انخفاضًا فى أسعار الذهب اليوم في مصر

7 جنيهات ارتفاعًا في أسعار الذهب

تفاصيل نتيجة الثانوية الأزهرية ٢٠٢٠ بدرجات المواد.. هنا رابط بوابة الأزهر للنتائج

الصور

image description

بدء فرز «الشيوخ» في الهرم

image description

فرز الأصوات في «انتخابات الشيوخ»

image description

انطلاق فرز أصوات «الشيوخ» في لجان الهرم

image description

توافد الناخبين على لجان إمبابة فى اليوم الثانى لانتخابات الشيوخ

image description

الناخبون يلتزمون بـ«الكمامات» فى ثانى أيام انتخابات «الشيوخ»

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية الأزهرية 2020.. الآن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج لمعرفة الدرجات

كيفية معرفة لجنة الانتخابات بالاسم فى مجلس الشيوخ المصرى 2020

الأهلي: رمضان صبحي أبلغنا برغبته في الانتقال لـ«بيراميدز»

مندوب الصحة: لا وجود لحالات كورونا فى انتخابات الشيوخ

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

«حددت موعد موتى».. كيف أنقذ «عوض والمهندس» آمال رمزى من الانتحار؟

«الباشا شرب الويسكي في حذائها».. أسرار من حياة ميمي شكيب

ضحايا سيدة الشاشة العربية.. أسرار الحرب بين فاتن حمامة وشبيهاتها

أسرار رفض هند رستم تصوير جزء ثان من فيلم «باب الحديد»

نجم الساعة

فرز الأصوات في «انتخابات الشيوخ»

منوعات

نتيجة الصف الثالث الثانوى الأزهرى برقم الجلوس فقط

«الخطيب» يشكر السيسي ومؤسسات الدولة وقياداتها

كيفية الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية ٢٠٢٠ عبر بوابة الأزهر بالدرجات

بوابة الأزهر للنتائج.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
قناوى
صفوت البياضي
كارثة لبنان صفارة إنذار لشعوب كثيرة
أحمد بهاء الدين شعبان
فى جذور المحنة اللبنانية (1)
ماجد حبته
نائبة بايدن
المزيد

الثقافة

عرض بانورامي للمعرض الاستيعادي للفنان التشكيلي أحمد فؤاد سليم

مستشرقون وكاذبون فى مواجهة الافتراء على القرآن.. كتاب جديد يُفكّك منهجيات التفسير الاستشراقى

21 أغسطس.. «فن محوج» تقدم عرض مسرحية «أفزيا»

«الثقافة بين إيديك».. ناصر عراق يقرأ فصلا من رواية «اللوكاندة»