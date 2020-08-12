رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
بحث
الرئيسية
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
Toggle navigation
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
المزيد
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
العدد الورقي
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
انطلاق فرز أصوات «الشيوخ» في لجان الهرم
الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 09:24 م
فرز أصوات الشيوخ
تصوير: ياسمين يحيى
طباعة
موضوعات متعلقة
الأهلي: رمضان صبحي أبلغنا برغبته في الانتقال لـ«بيراميدز»
حقيقة وفاة سناء شافع بكورونا
مستشار الرئيس يكشف حقيقة وجود موجة ثانية من كورونا
«الوزراء» يوافق على استبدال نقاط الخبز بمبادرة «ما يغلاش عليك»
الصور
توافد الناخبين على لجان إمبابة فى اليوم الثانى لانتخابات الشيوخ
الناخبون يلتزمون بـ«الكمامات» فى ثانى أيام انتخابات «الشيوخ»
اليوم الثاني لانتخابات «الشيوخ» في إمبابة
اليوم الثاني لانتخابات «الشيوخ» في الهرم
انتخابات الشيوخ.. الشرطة توفر المساعدات للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم
الأكثر قراءة
نتيجة الثانوية الأزهرية 2020.. الآن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج لمعرفة الدرجات
مندوب الصحة: لا وجود لحالات كورونا فى انتخابات الشيوخ
الأهلي: رمضان صبحي أبلغنا برغبته في الانتقال لـ«بيراميدز»
كيفية معرفة لجنة الانتخابات بالاسم فى مجلس الشيوخ المصرى 2020
المزيد
إنفوجراف
محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات
إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)
حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)
أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)
أيام زمان
«حددت موعد موتي».. كيف أنقذ «عوض والمهندس» آمال رمزي من الانتحار؟
ضحايا سيدة الشاشة العربية.. أسرار الحرب بين فاتن حمامة وشبيهاتها
أسرار رفض هند رستم تصوير جزء ثان من فيلم «باب الحديد»
«الراقصة والسياسة».. مواقف وطنية في حياة تحية كاريوكا
المزيد
نجم الساعة
نشرة التاسعة.. غلق لجان «الشيوخ» وتسجيل حالة اشتباه بكورونا
منوعات
كيفية الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية ٢٠٢٠ عبر بوابة الأزهر بالدرجات
نتيجة الثانوية الأزهرية 2020.. الآن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج لمعرفة الدرجات
حديقة حيوان بألمانيا تحذر من لمس «النيص الهارب»
سيرينا على موعد مع فينوس ببطولة للتنس فى كنتاكى
المزيد
مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
قناوى
صفوت البياضي
كارثة لبنان صفارة إنذار لشعوب كثيرة
أحمد بهاء الدين شعبان
فى جذور المحنة اللبنانية (1)
ماجد حبته
نائبة بايدن
المزيد
الثقافة
مستشرقون وكاذبون فى مواجهة الافتراء على القرآن.. كتاب جديد يُفكّك منهجيات التفسير الاستشراقى
21 أغسطس.. «فن محوج» تقدم عرض مسرحية «أفزيا»
«الثقافة بين إيديك».. ناصر عراق يقرأ فصلا من رواية «اللوكاندة»
وزيرة الثقافة ناعية سناء شافع: علامة درامية فى ساحة الأداء التمثيلى
المزيد