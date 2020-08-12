بدء الفرز فى لجنة «أم المؤمنين» بالهرم (صور)

بدأت اللجان الفرعية بمدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات بشارع الهرم التابعة لمحافظة الجيزة، عملية فرز أصوات الناخبين في انتخابات الشيوخ منذ قليل، وسط حضور عدد من مندوبي بعض الأحزاب السياسية، وسط تشديدات أمنية مكثفة من قبل رجال الشرطة.أوضح أحد المستشارين بلجنة مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات، أن عدد الناخبين في اللجنة 800 مواطن، وجارٍ عملية فرز الأصوات.وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس، واستمرت على مدار يومين حتى الساعة 9 مساء الإثنين، بينما تنطلق الانتخابات في الداخل اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عددا من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.