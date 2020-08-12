النمنم: «شيوخ 2020» واجب وطنى لاستكمال مؤسسات الدولة

قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، إن انتخابات مجلس الشيوخ واجب وطني لاستكمال مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن المصريين يصرون على الحفاظ على دولتهم واستكمال مؤسساتهم رغم جائحة كورونا ودرجات الحرارة المرتفعة.وأضاف "النمنم" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "المشهد"، المذاع عبر قناة "TeN"، أننا في حاجة للوعي بالتاريخ المصري العريق.وأشار إلى أن حالة الشلل في الحكومتين التونسية واللبنانية الحالية نتيجة تفاقم الأزمات السياسية بالبلاد؛ ناتجة عن وجود عوار دستوري، لافتًا إلى أن انتخابات مجلس الشيوخ ضمن تطوير المؤسسات السياسية المصرية.وانتهت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 على مستوى الجمهورية، وذلك عقب غلق لجان الاقتراع في تمام التاسعة مساءً، وبدأت عملية فرز الأصوات لتحديد أسماء المنتخبين في المجلس.