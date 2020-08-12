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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

إيزيس محمود: المرأة تعرف دورها جيدًا فى العملية الانتخابية

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 09:11 م
إيزيس محمود
إيزيس محمود
رباب الأهواني
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كشفت إيزيس محمود، مدير عام التدريب والتوعية بالمجلس القومي للمرأة، عن آخر تطورات العملية الانتخابية في اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، والتي انطلقت صباح الثلاثاء.

وقالت مدير عام التدريب والتوعية بالمجلس القومي للمرأة، خلال لقائها ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأربعاء، إن السيدات شاركن كعادتهن في لجان الاقتراع في المحافظات المختلفة، مؤكدة أن المرأة المصرية تعرف جيدًا دورها وحقها وتشارك في العملية الانتخابية وليست في حاجة لحثها على المشاركة.

وأضافت مدير عام التدريب والتوعية بالمجلس القومي للمرأة، أن السيدات المصريات أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات على الإطلاق.

وفي السياق نفسه؛ أشارت إيزيس محمود مدير عام التدريب والتوعية بالمجلس القومي للمرأة، إلى أن 20 ألف متابع على مستوى الجمهورية بمختلف المحافظات في انتخابات مجلس الشيوخ الحالية تابعون للمجلس القومي للمرأة.

وانطلق أمس الثلاثاء ماراثون التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر تحت إشراف 18 ألف قاضٍ، موزعين على اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع حالة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية لتسهيل وإدارة العملية الانتخابية، بعد أن انتهت الأجهزة الأمنية من خطة تأمين اللجان.

ويحق لنحو 63 مليون ناخب مصري مقيد في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.

وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، يوم الإثنين في تمام التاسعة مساءً وفقا للتوقيت المحلى لكل دولة والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ وفقا للقائمة النهائية للمرشحين 787 مرشحا بالنظام الفردي في 27 محافظة على 100 مقعد.

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