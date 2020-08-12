بدء فرز الأصوات بلجان «الشيوخ» في الغردقة (صور)

بدأت عملية فرز الأصوات بلجان انتخابات مجلس الشيوخ بمدينة الغردقة، عقب إغلاق اللجان في تمام التاسعة مساءً، وسط تواجد أمني مكثف بمحيط اللجان.وانتهت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 على مستوى الجمهورية، وذلك عقب غلق لجان الاقتراع في تمام التاسعة مساءً، وبدأت عملية فرز الأصوات لتحديد أسماء المنتخبين في المجلس.