محافظ المنيا عن انتخابات الشيوخ: «مفيش شكاوى والأمور تسير بشكل طبيعي»

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن الأمور تسير بشكل طبيعي خلال انتخابات مجلس الشيوخ، لافتا إلى أن المحافظة تضم 577 مركزا انتخابيا، والعمل يسير فيهم بشكل منتظم، وهناك إجراءات تأمينية على كل اللجان منذ الصباح وحتى عملية الفرز في المساء.وقال، خلال مداخلة هاتفية خلال تغطية خاصة لقناة "النهار" مع الدكتور محمد الباز، لانتخابات مجلس الشيوخ، إن كل المواطنين أدوا واجبهم الوطني في المشاركة بالانتخابات، متابعا: "مفيش أي شكاوى حتى الآن والأمور في مسارها الطبيعي، والكل يدلي بصوته".ولفت "القاضي"، إلى أن كل المراكز التي زارها خلال اطمئنانه على سير العملية الانتخابية وجد تنظيم كبير من قبل المواطنين، وإجراءات التباعد الاجتماعي مطبقة، والكل حريص على صحته، منوها بأن المشهد حضاري جدا جدا.