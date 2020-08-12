«تادرس»: أتلانتس تجمع بين أشعار البابا شنودة وابتهالات النقشبندي

يستعد فريق شمعة وملاحة للفنون المسرحية، لطرح أحدث أعماله الفنية تحت شعار "أتلانتس".وقال مايكل تادرس، مؤلف ومخرج العمل، في تصريحات خاصة لـ "الدستور" إن أتلانتس تجربة مسرحية ثرية تجمع بفنتازيا عبثية بين المسرح والملتيميديا والكوميديا والدراما وفنون الحكي والغناء الصوفي في مزيج فريد بين ابتهالات الشيخ النقشبندى وأشعار قداسة البابا شنودة لتصيغ جدلية فلسفية ورحلة من الشك لليقين.وعن فريق العمل قال "تادرس" أن "أتلانـتس" من تأليفه وبيشوي سمير، وقام وتمثيل: ڤيولا عادل - ياسمينا طلعت - مارى جرجس- مصطفى كريم - محمد مشالى - أيمن سمير - مينا مرعى - أحمد عبد الصبور - مايكل تادرس - حاتم السكرى - أمير سلامة - ساهر - ماركو مسعود، مادة فيلمية ومونتاج: مفيد منير - مايكل تادرس، وملابس: ڤيولا عادل، وتصميم إستعراض: أحمد عنتبلى، وغناء: مايكل رضا، وتوزيع موسيقى: ساهر، وموسيقى تصويرية: إعداد مايكل تادرس - تنفيذ فيلو طارق، وسينوغرافيا: رينا ماهر، ومالتى ميديا: خالد صلاح، ومساعدين إخراج: ماريا أشرف - إسراء رزق، وإدارة وعلاقات عامة: شروق قمر، وجاء قصة المسرحية وإخراجها له.وأشار "تادرس" إلى أن فريق شمعة وملاحة للفنون والدراما يبدأ عرض المسرحية يوم الأربعاء 19 وحتى يوم الإثنين 24 أغسطس على مسرح تياترو آفاق برمسيس.وعن مراعاة قواعد السلامة والاحترازات الأمنية، والتباعد الأمن لردع انتشار فيروس كورونا، قالت شروق قمر مسؤولة العلاقات العامة للفريق إن عروض المسرح في الوقت الحالي تلقى تحدٍ بسبب ظروف كورونا، والإنقطاع عن المسرح أيضًا كل هذه المدة زاد من حماس الفريق للعودة من جديد بعرض قوي يحث على إعمال العقل ويُلقي الضوء على إحدى القضايا الهامة جدًا التي قد يعتبرها البعض من المحظورات، ولكن كعادة الفريق فهم يؤمنون أن الفن رسالة سامية ومن أهدافه إلقاء الضوء على مثل هذه القضايا لنعي وجودها ونحاول تداركها.وأضافت أنه حاليا حضور الجمهور ليس سهلًا كما في السابق، ولكنهم يتبعون جميع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة الجميع، فهم ملتزمون بالعدد المحدد من قبل وزارة الثقافة والمقدر بـ 25% فقط، وأيضًا التباعد الاجتماعي وعدم دخول المسرح إلا بعد التعقيم وإرتداء غطاء الوجه.