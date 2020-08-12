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الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانية تطالب بالتحقيق في واقعة تعبئة سكر غير مطابق للمواصفات

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 01:25 م
النائبة داليا يوسف
النائبة داليا يوسف
محمد جعفر
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طالبت النائبة داليا يوسف، وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتحقيق الفوري في واقعة تعبئة أحد المصانع الخاصة لمنتج السكر بشكل غير مطابق للمواصفات القياسية بما يهدد صحة المواطنين.

وأوضحت في بيان لها: انتشر خلال الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لتعبئة السكر بأحد المصانع ذات الإنتاج محدود القدرة، دون معايير للصحة والسلامة أو النظافة العامة، بشكل يهدد سلامة المواطنين ويؤكد غياب الرقابة على مصانع المنتجات الغذائية الخاصة.

وأشارت: خلال الفترة الماضية شهد السوق المصري منتجات غذائية رديئة الجودة وخاصة لمنتج السكر، بشكل يضر المواطن، والغريب أن بعضا من هذه المنتجات الرديئة تم إضافتها على البطاقات التموينية.

وتابعت: لا بد من إعلاء صحة المواطن والتحقيق الفوري في أي مخالفات في الإنتاج وتجاهل المواصفات القياسية ومعايير السلامة والصحة، والرقابة الصارمة على جميع المصانع الخاصة المنتجة للمواد الغذائية.

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