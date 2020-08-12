«الخولى»: «الشيوخ» يفتح المجال للاستفادة من أصحاب الخبرات

قال طارق الخولي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع توليه زمام الأمور، وضع خطة لتمكين الشباب في الحاضر والمستقبل.وأضاف طارق الخولي، خلال لقائه على فضائية "TEN"، اليوم الأربعاء، أنه كانت هناك خطة ورؤية متكاملة لإعداد وتمكين الشباب بداية من البرنامج الرئاسي لتمكين الشباب للقيادة، ثم الأكاديمية الوطنية لتأهيل والتدريب الشباب، ومؤتمرات الشباب التي رفعت الحاجز بين أكبر قيادات في الدولة والشباب، والتي تحولت لمنصة للحوار بين الشباب والمسئولين.وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أن مجلس الشيوخ سيفتح المجال للاستفادة من أصحاب الخبرات، ويخفف من العبء على مجلس النواب، معتبرًا أن مشاركة الرئيس والوزراء والمسئولين بالعملية الانتخابية تؤكد أهمية مجلس الشيوخ.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عددا من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.