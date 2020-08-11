تعقيم اللجان والمقرات الانتخابية بالبحيرة (فيديو)

قامت الإدارة الصحية بمدينة الدلنجات، منذ قليل، بتعقيم اللجان والمقرات الانتخابية بجميع اللجان التابعة لدائرة مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وقامت بوضع الكحول المطهر داخل مقار اللجان الفرعية.كما قام أفراد الطب الوقائي بمديرية الصحة بالبحيرة، بتخصيص أفراد لتعقيم الناخبين قبل وبعد الإدلاء بأصواتهم، برش الكحول على أيدي الناخبين وتوزيع القفازات والماسكات الوقائية عليهم، وخضع جميع الناخبين لقياس درجة الحرارة كإجراء احترازي حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين، والتزم الناخبين بارتداء الكمامات قبل الدخول إلى اللجان للإدلاء بأصواتهم.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس، وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.