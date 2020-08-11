أحد أصحاب الهمم: حضرت لـ«الشيوخ» تقديرًا للرئيس السيسي

قال حسن عثمان، 28 عامًا، وأحد أصحاب الهمم إنه حرص على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ رغم ظروفه الصحية؛ تقديرًا لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمشاركة في الاستحقاقات الدستورية.وأضاف عثمان، لـ«الدستور»، أن المشاركة واجب وطني وعلى الجميع تلبية نداء الوطن والسعي نحو تصدير مشهد ديمقراطي للعالم أجمع، وإبراز صورة مصر بالشكل الذي يريده الرئيس حبيب المصريين.وشهدت لجان الانتخابات قيام المسئولين عنها بعمل قياس درجة الحرارة للناخبين والاطمئنان عليهم قبل دخول اللجنة للإدلاء بالصوت، مع توافد الناخبين على اللجان المختلفة المنتشرة بمراكز ومدن المحافظة، للإدلاء بأصواتهم فى أول انتخابات لمجلس الشيوخ المصري، ضمن الاستحقاق الدستوري.وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة 9 مساء الإثنين، بينما تنطلق الانتخابات في الداخل اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.