وفاة سيدة بأزمة قلبية قبل التصويت بانتخابات الشيوخ في الإسكندرية

توفيت المواطنة زينب محمود مهران، 62 سنة، إثر تعرضها لأزمة قلبية أمام مقر لجنة مدرسة توفيق الحكيم بنات، بمنطقة محرم بك بالإسكندرية، قبل دخولها اللجنة والإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ.ونقلت سيارة إسعاف، جثمان السيدة إلى المشرحة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.