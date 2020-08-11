«مياه البحر الأحمر» لموظفيها: لا تصويت بـ«الشيوخ» قبل استلام رسالتنا

شددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحرالأحمر، على موظفيها بجميع القطاعات بعدم الذهاب للجان الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ بجميع المدن، بدون رسالة مسبقة مرسلة لهم على هواتفهم الشخصية.وقالت لشركة، في خطاب لموظفيها، إن من لم تصل له رسالة من الهيئة الوطنية للانتخابات بمقر لجنته، فلا يتوجه للجان وعليه مباشرة عمله طبيعيًا.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.