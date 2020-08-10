وزيرة دفاع لبنان المستقيلة: لم أعرف بوجود مواد متفجرة بمرفأ بيروت

قالت زينة عكر، وزيرة الدفاع اللبنانية المستقيلة، إن الحكومة وصلت لمرحلة لم تستطع أن تعطي أكثر مما أعطت، وكارثة الانفجار كانت تقضي أن نقدم استقالتنا مع أننا لسنا المسئولين عنها، وكلنا تحت القضاء.وأضافت وزيرة الدفاع اللبنانية المستقيلة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، مع الإعلامي وائل الإبراشي، مساء الإثنين، أن هناك قرارا من جميع الوزراء بأن تكون هناك محاسبة للمسئولين مهما كانت مناصبهم.وتابعت: "ما كان عندي أي علم بوجود مواد متفجرة بالمرفأ، ولا عندي أي تقرير بهذا الموضوع، وكلنا تحت القانون".وأشارت إلى أن سرعة تشكيل الحكومة الجديدة سيصب في مصلحة لبنان، وأردفت: "طالبنا بتسليم المساعدات للشعب اللبناني وعدم تسليمها للحكومة".