المبادرة البرلمانية العربية تطالب بقطع العلاقات مع تركيا

حثت المبادرة البرلمانية العربية، دول المنطقة بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة وحازمة حيال النظام التركي، وذلك بسبب تدخلاته السافرة في بعض الدول العربية.وقال الأمين العام للمبادرة البرلمانية العربية جمال بوحسن في بيان حصلت "الدستور" على نسخة منه إن المبادرة تطالب جميع الدول العربية بضرورة اتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية وتجارية حيال النظام التركي، وذلك بسبب ما يقوم به من ممارسات تضر بالأمن القومي العربي، ومنها تدخلاته السافرة وغير المسئولة في ليبيا وسوريا والعراق.ودعا جمال بوحسن إلى ضرورة قطع العلاقات الدبلوماسية وسحب السفراء العرب من أنقرة، وطرد سفراء النظام التركي من الدول العربية، وقطع العلاقات الاقتصادية ووقف التعامل التجاري والرحلات الجوية والبحرية مع تركيا.كما طالبت المبادرة العربية منع المواطنين الأتراك من دخول الدول العربية، ومنع سفر المواطنين العرب إلى تركيا، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات إذا ما تم اتخاذها ستشكل رادعا قويا للنظام التركي لوقف ممارساته غير المسئولة في الشأن العربي.