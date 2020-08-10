«بايدن»: سأقاتل من أجل المواطنين وتوفير فرص العمل

رد جو بايدن المرشح الديمقراطي على اتهامات الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب بحقه، مؤكدا أنه يحرص على دعم الاقتصاد الأمريكي ولن يعمل ضده كما قال ترامب.وقال ترامب في خطاب له مؤخرا إن بايدن ورفقاءه اتفقوا على زيادة الضرائب إلى 3 ملايين دولار، وهذا بدوره سيحطم الاقتصاد.وغرد «بايدن» عبر حسابه على موقع «تويتر» قائلًا: «إلى الملايين الذين يكافحون من أجل البقاء، من لا يستطيعون إيجاد وظيفة ودفع فواتيرهم، أريدكم أن تعلموا أني أتابعكم، ولن أنساكم، وسأقاتل كل يوم في البيت الأبيض من أجلكم، ومن أجل بناء اقتصاد يعمل من أجلكم».وتأتي هذه التغريدة في ضوء الحرب الكلامية التي شنها الطرفان منذ بداية السباق الانتخابي، لسحب بساط الثقة وإظهار نقاط الضعف لكل منافس.