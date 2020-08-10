واشنطن تدعم «الإعلان الجريء» لمجلس التعاون الخليجي ضد إيران

علقت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الإثنين، على رسالة مجلس التعاون الخليجي لمجلس الأمن، بشأن تمديد حظر الأسلحة على إيران.ووصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الرسالة بالإعلان الجريء، مشيرا إلى أن واشنطن ستقدم هذا الأسبوع إلى مجلس الأمن مشروع قرار لتمديد حظر السلاح المفروض على طهران "بعد سنوات من الدبلوماسية"، حسب تعبيره.وشدد أن على المجلس أن يختار بين تسليح الإرهابيين أو الوقوف بجانب الخليج"، مؤكدًا أن "دولا في الشرق الأوسط تؤيد تمديد حظر السلاح" المفروض على إيران.وفي وقت سابق من أمسالأحد، كان الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قد بعث برسالة إلى مجلس الأمن الدولي للمطالبة بتمديد أحكام ملحق قرار مجلس الأمن رقم 2231 بشأن تقييد نقل الأسلحة التقليدية من وإلى إيران والذي سينتهي بتاريخ 18 أكتوبر 2020.