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الإثنين 10 أغسطس 2020 الموافق 20 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الإسكندرية يستقبل العامل المعتدى عليه بشاطئ النخيل

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 12:17 ص
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
هبه عويضه
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استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، فى مكتبه، العامل رمضان صلاح أحمد الذي تعرض للاعتداء من قبل إحدى الأسر بشاطئ النخيل أثناء محاولته لفض التجمعات وإخلاء الشاطئ، وقام المحافظ بتكريمه تشجيعًا له على تفانيه وتقديرًا على إخلاصه في عمله.

جاء ذلك بحضور اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والعميد محمد علاء مراقب شواطئ حي العجمي.

يذكر أن محافظ الإسكندرية تابع الحالة الصحية للعامل الذي انتقل إلى مستشفى العامرية العام على إثر الاعتداء الذي تعرض له من قبل إحدى الأسر يوم الأول من أغسطس الجاري، وبمجرد امتثاله للشفاء قام المحافظ باستقباله.

وكان قد صرح اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، بأنه خلال حملات المرور على شواطئ الإسكندرية، في ثاني أيام العيد، تم رصد تجمعات بشاطئ النخيل ليلًا، حيث تم توجيه المواطنين لإخلاء الشاطئ.

وأشار "رشاد" إلى أنه أثناء إخلاء المواطنين من شاطئ النخيل، تعدت أسرة مصطافين من القاهرة على اثنين من العمال، وأصيبا نتيجة الضرب بعصي خشبية على الرأس، مما أفقد أحدهما الوعي وأصيب الآخر، وتم نقل الأول لمستشفى العامرية العام والقبض على المتهمين.
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

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