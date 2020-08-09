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الأحد 09 أغسطس 2020 الموافق 19 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الكهرباء»: تعديلات القانون غلظت عقوبة سرقة التيار

الأحد 09/أغسطس/2020 - 10:50 م
أيمن حمزة المتحدث
أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء،
أحلام عبدالرحمن
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قال أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن تعديلات القانون الذي أقرته «تشريعية البرلمان» غلظت عقوبة سرقة التيار.

وأضاف «حمزة» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسؤوليتي» بقناة صدى البلد، أن تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي تساعد على تطوير المنظومة، مؤكدا أن كل من يسرق التيار الكهربائي يتعرض لعقوبة الحبس أو الغرامة.

وأضاف: «المواطنون حريصون على سداد فواتير الكهرباء بشكل مستمر كي لا يحدث تراكم»، مؤكدا حرص الوزارة على إصدار فواتير الكهرباء بكل دقة، وانخفاض أخطاء القراءات بدرجة كبيرة».

وناشد متحدث الكهرباء المواطن بالتقدم بشكوى حال شعوره أن الفاتورة لا تمثل الاستهلاك الحقيقي، مشيرا إلى وجود 9.5 مليون عداد مسبوق الدفع حتى الآن.

وعن خطط التنمية بالوزارة قال حمزة: «نعمل على تطوير شركات التوزيع، ورفع مستوى الخدمة، فضلا عن مشروعات الربط بين السودان، وهناك إجراءات لزيادة القدرة إلى 300 ميجا وات»، مشيرا إلى أن هناك مشروعات لتنفيذ ربط كهربائي مع قبرص واليونان عبر كابل بحري.

وأوضح أن وزارة الكهرباء بدأت بالفعل في مشروع الربط مع قبرص واليونان، معلقًا: «قريبا سيتم استكمال الإجراءات».

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