عاشقًا للفن منذ الصغر.. صابر الرباعي ينشر صورته طفلًا على خشبة المسرح

شارك الفنان التونسي صابر الرباعي، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، بصور له وهو في مرحلة الطفولة وهو يغني بإحدى الحفلات المدرسية.وقال في تعليقه على الصورة: "لطالما كنت عاشِقًا للفن والغناء منذ الصغر.. كان ھناك حلم یراودني وشغفًا لا أشعر به إلا عند وقوفي أمام میكروفون. لم أكن أعلم في ھذه السن أن الحلم سوف یتحقق بفضل الله ثم فضلكم ولكنني كنت أؤمن دائمًا أن الله سوف یجعلني قادرًا على الوصول بصوتي لقلوبكم".وحصدت الصور على العديد من التعليقات التي وصفته بأنه فنان منذ صغره.. مؤكدين على تقارب ملامحه وعدم اختلافها.