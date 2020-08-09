عاشقًا للفن منذ الصغر.. صابر الرباعي ينشر صورته طفلًا على خشبة المسرح
الأحد 09/أغسطس/2020 - 10:32 م
سناء إسماعيلطباعة
شارك الفنان التونسي صابر الرباعي، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، بصور له وهو في مرحلة الطفولة وهو يغني بإحدى الحفلات المدرسية.
وقال في تعليقه على الصورة: "لطالما كنت عاشِقًا للفن والغناء منذ الصغر.. كان ھناك حلم یراودني وشغفًا لا أشعر به إلا عند وقوفي أمام میكروفون. لم أكن أعلم في ھذه السن أن الحلم سوف یتحقق بفضل الله ثم فضلكم ولكنني كنت أؤمن دائمًا أن الله سوف یجعلني قادرًا على الوصول بصوتي لقلوبكم".
وحصدت الصور على العديد من التعليقات التي وصفته بأنه فنان منذ صغره.. مؤكدين على تقارب ملامحه وعدم اختلافها.
وقال في تعليقه على الصورة: "لطالما كنت عاشِقًا للفن والغناء منذ الصغر.. كان ھناك حلم یراودني وشغفًا لا أشعر به إلا عند وقوفي أمام میكروفون. لم أكن أعلم في ھذه السن أن الحلم سوف یتحقق بفضل الله ثم فضلكم ولكنني كنت أؤمن دائمًا أن الله سوف یجعلني قادرًا على الوصول بصوتي لقلوبكم".
وحصدت الصور على العديد من التعليقات التي وصفته بأنه فنان منذ صغره.. مؤكدين على تقارب ملامحه وعدم اختلافها.