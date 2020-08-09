محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

قال الكاتب والمحلل السياسي اللبناني إدموند غريب، إن الغضب في الشارع اللبناني ليس نتيجة انفجار المرفأ، وإنما بسبب تراكم أمور كثيرة أوصلت لبنان إلى حافة الهاوية، وبات من الضروري التغيير ومحاسبة المسئولين.وأضاف غريب خلال حواره لقناة الغد، أن الحكومة الحالية غير فعالة وفاشلة ويجب أن تسقط، ولكن ليس هذا هو الحل، مشددًا على ضرورة انتخاب مجلس نواب جديد يبتعد عن الطائفية.وأوضح أن اللبنانيين مطالبون حاليًا بالتفاهم الداخلي وإحداث الإصلاح الحقيقي للحصول على الدعم الدولي.