انطلاق 57 رحلة من مطار القاهرة اليوم

يشهد مطار القاهرة الدولي، طوال اليوم الأحد، انطلاق 57 رحلة دولية وداخلية وتجارية "بضائع" وخاصة لنقل ما يقرب من 5 آلاف راكب من مختلف الجنسيات إلى مختلف المدن والعواصم العربية والإفريقية والأوروبية، مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في تلك الحالات.ومن جانبها، تطبق السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الأياتا" ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش.