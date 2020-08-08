«الإبراشي» من لبنان: عاصمة الحب تحولت لمدينة الموت

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إنه سافر إلى لبنان لينقل الكارثة التي حلت به للجميع، معقبًا: "عندما تعايش الموقف وأنت على أرض الواقع هتتكلم بنفس منكسرة وعندك إحساس بالقتامة والسوداوية".وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه حلقة خاصة من برنامج "التاسعة" من لبنان، والمذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الأحداث تطلبت أن نكون متواجدين فى بيروت حتى نعكس المأساة للجميع من أرض الواقع، متابعًا: "بيروت عاصمة الحياة والحب ولا يمكن أن تكون عاصمة للموت لكن ما شاهدناه أن بيروت تحولت إلى عاصمة للموت، كنا دائما نحسد اللبنانيين على حبهم للحياة برغم المآسي، لكن يبدو أن المآسي التي لحقت بلبنان حولتها لمدينة الموت".وكشف "الإبراشي" عن سبب تأخر خروج برنامج "التاسعة" للهواء لأكثر من ساعة، موضحا أنه يرجع للانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في بيروت، بالإضافة إلى الاشتباكات العنيفة بين المحتجين والتي منعته من الخروج بالحلقة في موعدها.ووجه "الإبراشي"، رسالة اعتذار لمشاهديه، قائلًا: "آسف للجميع عن التأخر في الخروج للهواء ولكن الأحداث فى ساحة الشهداء دفعتنا للانتقال إلى مكان آخر قريب من وزارة الخارجية ولكن حدثت اشتباكات عنيفة هناك أيضًا".