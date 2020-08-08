سياسي لبناني: جهات دولية تشارك في تحقيقات انفجار «مرفأ بيروت»

قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي اللبناني محمد صالح الرز، إنه لا ينبغي أن تقتصر التحقيقات مع العاملين في المرفأ حول انفجار لبنان، ولكن يجب أن تطال كل المسئولين عن إدارة المرفأ خلال فترة تخزين نترات الأمونيوم، ويجب مشاركة محققين دوليين في القضية.وحول اتهام حزب الله بالضلوع في التفجير، أكد خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن حزب الله حدوده معروفة مع سوريا، وتحديد سر انفجار بيروت سيحدد دور الحزب في التفجير.وأضاف "الرز"، أن هناك تحقيقا داخليا حول انفجار مرفأ بيروت يشارك فيه جهات دولية، بسبب وفاة رعايا أجانب من هولندا وروسيا وعدة دول أخرى.وتابع: "ماكرون نبه بالتحقيق في الدور التركي في لبنان، وهل له علاقة بالتفجير أم لا، وقال إن تركيا تخرب في مناطق عربية في سوريا والعراق وليبيا"، موضحًا أن الأجهزة اللبنانية تحقق أيضًا في وجود عناصر تركية تدرب ميليشيات مسلحة بلبنان.ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز برنامج "آخر النهار" على شاشة قناة "النهار" من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.