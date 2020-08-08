إضرام النيران في مقر جمعية المصارف وسط بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية، السبت، أن المحتجين تمكنوا من اقتحام مقر جمعية المصارف وسط بيروت وإضرام النيران فيه.وخرجت تظاهرة مساء اليوم في العاصمة اللبنانية، تعبيرا عن الغضب من المسئولين عقب انفجار في مرفأ بيروت أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصا وجرح الآلاف.ولفتت قناة "mtv" اللبنانية إلى وقوع مواجهات مباشرة بين المتظاهرين والقوى الأمنية بعد إزالة الأسلاك الشائكة في وسط بيروت.وعلق محتجون في وسط بيروت عددا من المشانق، كتعبير عن ضرورة معاقبة من يتحملون مسئولية انفجار مرفأ بيروت.