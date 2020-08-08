رويترز: إطلاق رصاص في موقع التظاهرات وسط بيروت

أفادت وكالة رويترز، مساء اليوم السبت، بإطلاق رصاص في موقع التظاهرات وسط بيروت.وكان الصليب الأحمر اللبناني، أعلن قبل قليل، عن نقل 26 جريحا إلى المستشفيات وإسعاف 94 مصابا ميدانيا في احتجاجات بيروت.واندلعت اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن وسط العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم، ورشق المحتجون قوات الأمن بالحجارة وردت عليهم الأخيرة بقنابل الغاز المسيل للدموع.ودعت قيادة الجيش اللبناني المتظاهرين إلى ضرورة المحافظة على سلمية التحرك وعدم التعرض للممتلكات العامة.وفي تطور للتظاهرات، اقتحم محتجون آخرون مبنى وزارة الخارجية الواقع في منطقة الأشرفية وسط العاصمة، رافعين فيه شعارات "بيروت مدينة منزوعة السلاح"، معلنين أن الوزارة أضحت مقرًا "الثورة اللبنانية".كما أفادت معلومات بأن عسكريين متقاعدين قد تظاهروا داخل المبنى أيضًا، وفقا لوسائل الإعلام اللبنانية.وفي سياق متصل، أفادت فضائية الحدث، بأن عناصر أمنية تتفاوض مع العسكريين المتقاعدين في مقر الخارجية اللبنانية.