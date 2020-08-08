تأجيل دعوى استثناء المحامين من حظر التجوال لـ5 سبتمبر

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر دعوى إصدار حكم قضائي، باستثناء المحامين من حظر التجوال، لجلسة 5 سبتمبر المقبل.وقالت الدعوى، التي حملت رقم 68471 لسنة 67 ق، تم استثناء كلا من الصحفيين والإعلاميين والأطباء والممرضين من حظر التجوال حتى يتمكنوا من أداء أعمالهم.وأشارت إلى أن عدم استثناء المحامين من الحظر مخالف للمواد 1 و3 و50 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1893، التى أكدت أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وكفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحريتهم والحضور عن ذوى الشأن للدفاع عنهم.