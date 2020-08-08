مشاهد جديدة لاقتحام اللبنانيين مبنى الخارجية ومطالبات بنزع سلاح حزب الله

اقتحم متظاهرون لبنانيون، مساء السبت، مقر وزارة الخارجية اللبنانية في بيروت، ومزقوا صور الرئيس ميشال عون، وفقًا لما ذكرته قناة العربية.وأعلن المتظاهرون عن اعتصام مفتوح داخل مقر الوزارة، رافعين رايات تطالب بنزع السلاح من حزب الله.نشبت اشتباكات عنيفة، السبت، بين قوات الأمن اللبناني ومحتجين على حادث انفجار مرفأ بيروت؛ الذي وقع مساء الثلاثاء الماضي.واندلع حريق كبير على إثر الحادث في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي عملت على إخماد النيران، ما أسفر عن مقتل 154 وإصابة نحو 5 آلاف.