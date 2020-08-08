تجدد الاشتباكات بين المتظاهرين والأمن اللبناني أمام مقر البرلمان

ووقعت اشتباكات بمحيط مقر البرلمان اللبناني بين محتجين وقوات الأمن.



الجدير بالذكر، أن سلطات التحقيق القضائية العسكرية أكدت وجود 16 شخصًا قيد الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات في حادث الانفجار المدمر الذي وقع قبل يومين بميناء بيروت البحري، وأسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى وتضرر منشآت العاصمة اللبنانية وأبنيتها بشكل بالغ.

تجددت اشتباكات بين الأمن اللبناني والمتظاهرين، السبت، أمام مبنى البرلمان في العاصمة "بيروت"، وفقا لقناة «سكاي نيوز العربية».فيما أفادت القناة بإصابة العشرات بين المحتجين وسط بيروت، في إطار محاولات المتظاهرين للوصول إلى ساحة البرلمان.وكانت قد أطلقت قوات الأمن في لبنان الغاز المسيل للدموع على متظاهرين يحاولون عبور حاجز للوصول إلى مبنى البرلمان بوسط بيروت.