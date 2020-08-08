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السبت 08 أغسطس 2020 الموافق 18 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنانى على كرسي متحرّك يشارك فى تنظيف بيروت

السبت 08/أغسطس/2020 - 03:32 ص
لبنانى على كرسي متحرّك
لبنانى على كرسي متحرّك
أبوزيد على
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اهتزت شبكات التواصل الاجتماعي، بعد تداول ناشطون لبنانيون صورة لرجل على كرسي متحرّك، خلال مشاركته في عمليات التنظيف في بيروت، وذلك بعد حادثة انفجار مرفأ بيروت.

ووجه الناشطون رسائل شكر إليه، وأثنوا على دوره على الرغم من أنه يعيش بقدم واحدة، إلا أن إعاقته لم تمنعه من خدمة وطنه، ووجهوا إليه عبارات التقدير له على حركته الشجاعة في سبيل وطنه.

يذكر أن أعداد ضحايا الانفجار المدمر الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي بالميناء البحري لبيروت، ارتفع ليصل إلى 154 شخصًا، في حين وصل عدد المصابين إلى نحو 5 آلاف شخص، وفقًا لما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني.

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