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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الباز عن توقيعات عودة الانتداب الفرنسي للبنان: الدولة الوطنية الحل

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 10:58 م
الدكتور محمد الباز،
الدكتور محمد الباز،
أحمد عبد العزيز
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قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، تعليقا على جمع لبنانيون 50 ألف توقيع لعودة الانتداب الفرنسي إن الشعب اللبناني أمام اختيارات صعبة، خاصة في ظل حالة التقسيم الطائفي في لبنان.

وأضاف الباز خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار": "لما مصر جت وقالت نهتم بالدولة الوطنية اللى مؤسساتها مكتملة وتقوم المؤسسات بدورها.. الدولة اللى مفيهاش لا جماعات ولا مليشيات ويكون الحكم للدولة والقانون البعض انتقد ده".

ولفت الباز إلى أن ما تتعرض له لبنان اليوم سببه تفكك الدولة لـ600 ألف جزء، متابعا: "احنا لا نعاير ولا نشمت لكن نوصل رسالة بالحفاظ على الدولة الوطنية.. لازم تحمي دولتك الوطنية لأنها الضمان الوحيد اللى يحميك من حدوث مهزلة زي دي".

ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز برنامج «آخر النهار» على شاشة قناة «النهار» من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.

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