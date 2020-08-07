الصليب الأحمر: قدمنا مساعدات إلى 12 مستشفى فى بيروت

قالت منظمة الصليب الأحمر إنها قدمت مساعدات إلى 12 مستشفى وعائلات عدة في بيروت لا تستطيع توفير الغذاء، مضيفة: «لا دور لنا في مراقبة ما يصل من مساعدات».وأعلن رئيس المجلس الأوروبى، تشارل ميشال، على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى«تويتر» زيارته اليوم للبنان بعد انفجار مرفأ بيروت فى مسعى لتأكيد تضامن أوروبا مع الشعب اللبنانى، وعقد لقاءات مع المسئولين.وكتب ميشال فى تغريدته: «نحن في حالة صدمة وحزن، نقف إلى جانب كل الذين تضرروا من الانفجار وسنقدم المساعدات».وأعلن الاتحاد الأوروبى صرف 33 مليون يورو لتمويل أول مساعدة عاجلة للبنان وإرسال موارد مادية منها سفينة مستشفى إيطالية لتقديم المساعدة لطواقم الإغاثة ببيروت، بعد الانفجار الذي أوقع أكثر من 150 قتيلا.