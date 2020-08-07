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الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات كورونا مجددًا في السعودية

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 05:24 م
كورونا في السعودية
كورونا في السعودية
منار أحمد
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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، تسجيل 1567 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 285793.

ووفقًا لقناة العربية الإخبارية، بعد فترة استقرار الإصابات بكورونا تعاود الارتفاع في السعودية.

وأشارت الوزارة، في موجزها اليومي الخاص بمتابعة كورونا في السعودية، إلى أنه تم تسجيل 38 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3093 حالة وفاة، منذ بداية تفشي الوباء في المملكة.

وأكدت الصحة السعودية تسجيل 1859 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا المستجد، ليصبح الإجمالي 248948 شخصا.

وكشفت الوزارة عن أن عدد الحالات النشطة بلغ 33752 والحالات الحرجة 1892 حالة.

وتشير الأرقام المعلنة، اليوم، إلى أن المنحنى الوبائي في البلاد سجل صعودا، بعد أن كان طيلة الفترة الماضية يسجل انخفاضا مضطردا، حيث أعلن عن تسجيل 1402 إصابة بالوباء أمس الخميس، مقابل 1389 إصابة الأربعاء و1342 إصابة الثلاثاء، و1258 إصابة الاثنين.

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