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الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محلل سياسي: الوضع اللبناني بات تحت المراقبة الدولية (فيديو)

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 03:51 م
لقمان سليم
لقمان سليم
ياسمين عباس
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قال لقمان سليم، المحلل السياسي، إن هناك معلومات موثوقة بأن فرق الإنقاذ والمساعدات الهولندية والإيطالية التي وصلت إلى بيروت تتعرض للتضييق، بحيث لم يُسمح لها بعد بالمسارعة إلى المشاركة في أعمال الإنقاذ، وهذه المعلومات تصب فيما يخشاه اللبنانيون بشكل كبير.

وأضاف لقمان سليم، خلال لقائه عبر سكايب على فضائية "الغد"، اليوم الجمعة: "أظن أن ما قاله الرئيس الفرنسي بالأمس أنه كان واضحًا جدًا بأن الوضع اللبناني اليوم بات تحت المراقبة الدولية، وأن أي حديث عن مساعدات يجب أن يقسم إلى قسمين، هناك المساعدات العاجلة وبدأت بالفعل في الوصول وهي المساعدات الطبية والإغاثية، ولكن المساعدات البنيوية التي تعيد إطلاق عجلة الاقتصاد اللبناني ما تزال بعيدة المنال جدًا".

وأشار المحلل السياسي، إلى أن الرئيس الفرنسي يفك الحصار عن لبنان وليس عن السلطة، لافتًا إلى أن الرئيس اللبناني يحول موقع الرئاسة إلى بوق ينطق بلسان حزب الله.

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