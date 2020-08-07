شنت الإدارة العامة للمرور حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.أسفرت الحملة خلال 24 ساعة، عن ضبط 982 مخالفة تجاوز السرعة المقررة و120 مخالفة السير دون تراخيص "قيادة وتسيير"، 11 دراجة نارية مخالفة، 29 مخالفة موقف عشوائي، 27 مخالفة شروط الترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.