ضبط 1352 كمامة مجهولة المصدر بسوهاج

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.أسفرت الحملات عن ضبط مالك محل بدال تمويني بدائرة مركز شرطة طهطا بمحافظة سوهاج لحيازته 1352 قطعة مستلزمات طبية "كمامة" بدون مستندات مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول للجمهور بدون موافقة الجهات الصحية مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وضبط مالك محل منظفات صناعية بدائرة مركز شرطة منشية أبوعمر بمحافظة الشرقية لحيازته 3 طن منظفات صناعية مختلفة الأنواع " مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات.