«اتحاد الكتاب» يتجاهل مطالب الأدباء بفتح باب تجديد العضوية

لم يستجب مجلس إدارة اتحاد الكتاب لمطالب الأدباء وأعضاء الجمعية العمومية باتحاد كتاب منذ عدة شهور بفتح باب تجديد العضوية ليحق لهم المشاركة في التصويت واختيار من يمثلهم في انتخابات التجديد النصفي بالاتحاد المقرر إقامتها يوم 28 أغسطس الجاري.عبر العديد من الأدباء عن غضبهم الشديد عبر صفحاتهم الشخصية على "فيسبوك" بسبب عدم فتح باب التجديد، مؤكدين أنها خطة من قبل بعض أعضاء مجلس الإدارة الذين لم يشاركوا في الانتخابات، أو الذين انتهت مدتهم وترشحوا مرة أخرى، وذلك ليضمنوا النجاح في الانتخابات مرة أخرى بدعم بعض تابعيهم من أعضاء الجمعية العمومية.ومن المقرر أن تعقد جمعية عمومية لاتحاد كتاب مصر يوم 23 أغسطس الجاري لمناقشة الميزانية الخاصة به، وعقد انتخابات التجديد النصفي بعدها بأسبوع يوم 28 من الشهر ذاته.وأثير جدل خلال الفترة الماضية حول محاولات تأجيل إجراء الانتخابات، خاصة بعدما تأخر الاتحاد في إرسال طلب إلى مجلس الدولة لتشكيل لجنة من المستشارين للإشراف على الانتخابات التي سبق وأعلن الاتحاد عن إقامتها يوم 28 أغسطس الجاري.ولذلك تقدم أحد أعضاء الجمعية العمومية برفع دعوة قضائية لمجلس الدولة على الاتحاد مطالبًا فيها، بتشكيل لجنة لإدارة الاتحاد من الـ15 عضوا المنتخبين في المجلس، الذين لم يخوضوا الانتخابات لإدارة الاتحاد حيث أن مجلس الإدارة يتكون من 30 عضوا منهم 15 انتهت مدتهم الانتخابية.والدعوة اختصمت وزيرة الثقافة بصفتها، ورئيس الاتحاد بصفته، ورئيس اللجنة القضائية، إلى أن علاء عبد الهادي، رئيس الاتحاد الحالي والذي انتهت مدته، طعن على الدعوة بعدم اختصاص الوزيرة وعدم اختصاصه هو شخصيا، وعدم دستورية قانون الاتحاد ورفض القاضي الطعون، ومنتظر قرار رد وزيرة الثقافة، وسيتم البت في الدعوة يوم 23 أغسطس الجاري.