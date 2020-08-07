تفكيك مخيمات المشاركين بالاحتجاجات ضد الحكومة فى بلغاريا

بدأت شرطة بلغاريا صباح اليوم الجمعة، تفكيك مخيمات المشاركين في الاحتجاجات المناهضة للحكومة في جميع أنحاء البلاد، وتم استعادة حركة المرور في جميع التقاطعات التي أغلقها المحتجون، ذكرت ذلك وكالة أنباء (صوفيا نيوز) البلغارية اليوم الجمعة.واستمرت التجمعات المطالبة باستقالة حكومة رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف منذ 9 يوليو الماضي، واحتشد المحتجون على جسر إيجلز وشارع القيصر أوسفوبوديتل أمام مبنى الإدارة الرئاسية وكذلك أمام جامعة صوفيا ومبنى مجلس الوزراء.