احتجاز مدير مرفأ بيروت فى إطار التحقيق بشأن الانفجار

قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، إن السلطات أوقفت 16 شخصًا في إطار التحقيق بانفجار مستودع مرفأ العاصمة بيروت.ولم تكشف الوكالة أسماء المحتجزين، لكنها نقلت عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي قوله إن السلطات استجوبت حتى الآن أكثر من 18 من مسؤولي الميناء وإدارة الجمارك ومن الأفراد الذين أوكلت لهم مهام متعلقة بصيانة المستودع الذي أودعت فيه المواد شديدة الانفجار التي تسببت في الكارثة.ونقلت الوكالة عنه قوله أيضا إن الموقوفين "حاليا على ذمة التحقيق وبلغ عددهم 16 شخصًا، فضلا عن آخرين متروكين رهن التحقيق"، ولم يذكر أسماء المحتجزين وقال إن التحقيقات جارية.وقال مصدر قضائي ومحطتان تلفزيونيتان محليتان إن حسن قريطم المدير العام لمرفأ بيروت بين المحتجزين.وكان البنك المركزي قد قال في وقت سابق إنه جمد حسابات 7 أشخاص بينهم قريطم ورئيس الجمارك اللبنانية على خلفية التفجير.