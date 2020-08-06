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الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

لحظة وصول طائرة الرئيس الفرنسى لبيروت (فيديو)

الخميس 06/أغسطس/2020 - 12:42 م
إيمانويل ماكرون فى
إيمانويل ماكرون فى لبنان
هدير شعراوي
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عرضت فضائية "الغد"، لحظة وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صباح الخميس، إلى العاصمة اللبنانية، بعد 48 ساعة من الانفجار الذي هز مرفأ بيروت.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون في استقبال ماكرون في مطار رفيق الحريري الدولي، وتعد هذه أول زيارة يقوم بها رئيس دولة إلى لبنان بعد الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت، وخلف نحو 137 قتيلا وأكثر من 5 آلاف جريح، حسب حصيلة رسمية.

وضرب انفجار ضخم، مساء الثلاثاء، مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى، إلى جانب أضرار مادية جسيمة، في منشآت عامة وخاصة بينها مقار دبلوماسية.

وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان العاصمة بيروت مدينة منكوبة، ورفع توصية إلى الحكومة لإعلان حالة الطوارئ بعد الانفجار الذي سقط فيه عشرات القتلى وآلاف الجرحى.

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