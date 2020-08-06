وزير الصحة الألماني يدعو لاستمرار اليقظة بسبب تزايد حالات كورونا

دعا وزير الصحة الألماني ينس شبان المواطنين في بلاده إلى الالتزام بقواعد النظافة الصحية في ظل عودة أعداد الإصابات بكورونا إلى الزيادة.وقال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، اليوم الخميس:" لنبقى يقظين، ولنلتزم بالقواعد"، محذرا من أن الفيروس ينتشر عندما تسنح له الفرصة غير مبال بفترة العطلة.وأعرب شبان عن اعتقاده بأن الحفاظ على مسافة التباعد وارتداء الكمامة وغسل اليدين " ثمن ضئيل" إذا كان لدى أحد تشكك في مدى السرعة التي يمكن أن تنتشر بها الجائحة.وأضاف شبان أن ما تم معايشته في الوقت الراهن هو حالات تفش صغيرة في احتفالات عائلية أو في أماكن عمل " والجائحة لم تنته بعد".ومع اقتراب العطلة الصيفية من الانتهاء وعودة المصطافين، حذر شبان من خطر استمرار أعداد الإصابات في الارتفاع.