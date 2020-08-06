مصرع 7 مدنيين بانفجار قنبلة فى أفغانستان

لقي ما لا يقل عن سبعة مدنيين حتفهم جراء انفجار قنبلة مزروعة على جانب طريق زرعها مسلحو طالبان في إقليم نمروز غربي أفغانستان.وأكد بهرام خيل المتحدث باسم حكومة الإقليم الغربي، وفق ما أوردته وكالة أنباء خاما برس الأفغانية اليوم الخميس- أن الحادث وقع في منطقة خاشرود.وقال خيل، إن قنبلة زرعها مسلحو طالبان على جانب طريق انفجرت في سيارة كانت تقل مدنيين في منطقة خاشرود أمس، لافتا إلى أن الانفجار أسفر عن مقتل 7 مدنيين وإصابة آخر.ولم تعلق حركة طالبان على هذا الحادث حتى الآن، وكثيرا ما يستخدم مقاتلو طالبان ومسلحون آخرون القنابل المزروعة على جوانب الطرق لاستهداف قوات الأمن، بيد أن غالبية هذه الهجمات تسبب خسائر في صفوف المدنيين.