فرض الإقامة الجبرية على مسئولى مرفأ بيروت

طلب مجلس الوزراء اللبناني فرض الإقامة الجبرية، على كل من أدار تخزين المادة المتفجرة في مرفأ بيروت، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز في خبر عاجل لها منذ قليل.فيما نفت السلطات في مولدوفا، اليوم الأربعاء، أي مسئولية عن الانفجار الهائل الذي وقع بالعاصمة اللبنانية بيروت أمس الثلاثاء، وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن مادة نترات الأمونيوم التي تسببت في الانفجار قد وصلت إلى لبنان على متن سفينة تعمل تحت علم مولدوفا.وأكدت السلطات البحرية في مولدوفا أن السفينة لم تبحر تحت علم البلاد منذ 7 سنوات، وقال رئيس الهيئة البحرية، لوكالة إنترفاكس" الروسية: "لا يهم تحت أي علم كانت تبحر السفينة"، لافتا إلى أن العامل الأهم هو أنه لم يتم تخزين المواد القابلة للانفجار بصورة صحيحة في المرفأ.وأسفر الانفجار الذي وقع بالمستودع الذي كان يتم تخزين المادة فيه عن مقتل 100 شخص، وإصابة 4 آلاف آخرين.وضرب انفجار ضخم، مساء الثلاثاء، مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى، إلى جانب أضرار مادية جسيمة، في منشآت عامة وخاصة بينها مقار دبلوماسية.