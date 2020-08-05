برلمانية: على العالم مساندة لبنان فى محنته

أدانت سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، حادث انفجار لبنان الذي ‏ضرب مرفأ العاصمة بيروت.تقدمت النائبة بخالص التعازي للحكومة والشعب اللبناني الشقيق، في ضحايا الحادث، قائلة فى بيان لها: نساند الشعب اللبنانى الشقيق فى هذه الكارثة، مؤكده أن جميع الدول العربية والعالم أجمع يقف إلى جوار الشعب اللبناني ويدعمه خاصة في هذه الظروف التي يمر بها.وأوضحت مساعد رئيس الحزب أن الانفجار سبب خسائر فى الأرواح والمستوى المادى، مشيرة إلى أن لبنان بلد عزيز على قلوب المصريين، له مكانته في قلوب الدول العربية.ودعت "درويش"، العالم الوقوف إلى جوار لبنان في مصابه، ودعمه في هذه الظروف التي تحتاج إلى التضامن والتكافل.