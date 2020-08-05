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الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شفاء 10.8 مليون.. وأكثر من 700 ألف وفاة بكورونا حول العالم

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 09:30 ص
كورونا حول العالم
كورونا حول العالم
وكالات
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تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة أكثر من 700 ألف شخص في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر الماضي، بحسب تعداد لوكالة "فرانس برس" استنادًا الى أرقام رسمية، اليوم الأربعاء.

وأحصيت في العالم 700 ألف و489 حالة وفاة من بين 18٫547٫833 إصابة "10٫889٫745 تماثلوا للشفاء".

وتبقى أوروبا المنطقة الأكثر تضررا مع 211 ألفا و365 وفاة.

وسجلت حوالى نصف الوفيات في العالم في الدول الأربع الأكثر تضررا، وهي الولايات المتحدة "156 ألفا و806" والبرازيل "95 الفا و819" والمكسيك "48 ألفا و869" وبريطانيا "46 ألفا و299".

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